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Явка избирателей по стране на 14:00 составила 65,19 %
09.08.2020 15:05 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЯвка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 14:00 составила:
Явка по стране составила 65,19 %
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Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 14:00 составила: Гомельская область - 75,83 % Могилевская область - 72,57 % Брестская область -...
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