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Явка избирателей по стране на 14:00 составила 65,19 %

09.08.2020 15:05 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 14:00 составила:

  • Гомельская область - 75,83 %
  • Могилевская область - 72,57 %
  • Брестская область - 63,05 %
  • Витебская область - 67,35 %
  • Гродненская область - 65,75 %
  • Минская область - 64,21 %
  • Минск - 52,03 %


Явка по стране составила 65,19 %
 
Теги: Минск
 
 
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Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 14:00 составила: Гомельская область - 75,83 % Могилевская область - 72,57 % Брестская область -...
 
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