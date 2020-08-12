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На совещании у Президента во Дворце Независимости обсудили актуальные вопросы
12.08.2020 16:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОбеспечение безопасности, работа экономики и занятость населения.
Совещание по актуальным вопросам во Дворце НезависимостиНа совещании у Президента обсудили актуальные вопросы. Как отметил Глава государства, среди задач, которые сейчас стоят перед органами власти, и, в частности, Советом безопасности, одной из наиважнейших является обеспечение безопасности белорусов. На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ. Подробности совещания у Президента - в наших следующих выпусках.
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Обеспечение безопасности, работа экономики и занятость населения. Совещание по актуальным вопросам во Дворце Независимости На совещании у Президента обсудили...
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