Помпео: белорусы хотят свободы и демократии – они заслужили это

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. США видят, что происходит в Беларуси, и сомневаются в справедливости итогов выборов в этой стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Праге с премьером Чехии Андреем Бабишем.

"Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это. Необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений и чтобы они были защищены от жестоких действий силовых структур", – сказал глава Госдепартамента.

В свою очередь чешский премьер отметил, что был шокирован происходящим в Беларуси, потому что не ожидал, что такое возможно в Европе.

"Граждане Беларуси имеют такое же, как мы, право на демократию и свободу. Верю, что Евросоюз в самое ближайшее время рассмотрит ситуацию в Беларуси и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа", – сказал Бабиш.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа . Отличительной чертой это кампании среди прочего стала рекордная явка в 41,7% на досрочном голосовании и большие очереди на ряде избирательных участков в основной день голосования.

По данным, озвученным ЦИК на следующий день после выборов, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей , пришедших на участки.

После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались акции протеста несогласных с результатами выборов. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За первые два дня протестов в стране было задержано около пяти тысяч человек, пострадало около 200, погиб один гражданин.

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