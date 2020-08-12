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Помпео: белорусы хотят свободы и демократии – они заслужили это
13.08.2020 09:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. США видят, что происходит в Беларуси, и сомневаются в справедливости итогов выборов в этой стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Праге с премьером Чехии Андреем Бабишем.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это. Необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений и чтобы они были защищены от жестоких действий силовых структур", – сказал глава Госдепартамента.
В свою очередь чешский премьер отметил, что был шокирован происходящим в Беларуси, потому что не ожидал, что такое возможно в Европе.
"Граждане Беларуси имеют такое же, как мы, право на демократию и свободу. Верю, что Евросоюз в самое ближайшее время рассмотрит ситуацию в Беларуси и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа", – сказал Бабиш.
Выборы президента Беларуси
По данным, озвученным ЦИК на следующий день после выборов, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали
После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались
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После проведения президентских выборов в Беларуси по стране прокатились акции протеста людей, не согласных с официальными результатами волеизъявления.
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