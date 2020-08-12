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С победой на выборах Президента Беларуси поздравил сирийский лидер
12.08.2020 16:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTС победой на выборах поздравил и сирийский лидер. Башар Асад пожелал дальнейших успехов, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного народа.
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С победой на выборах поздравил и сирийский лидер. Башар Асад пожелал дальнейших успехов, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного народа.
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