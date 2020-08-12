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Посольство: Москва прикладывает все усилия для возвращения домой 33 россиян
13.08.2020 09:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Москва прикладывает все усилия для возвращения на родину 33 россиян, задержанных в Беларуси в конце июля, сообщили Sputnik в посольстве РФ в Минске.
"Работа в этом направлении ведется, прикладываются все усилия... Они находятся сейчас в СИЗО в Жодино. Мы работаем над тем, чтобы они скорее могли вернуться домой", - заявили в российском посольстве.
Собеседники агентства подчеркнули, что "белорусская сторона не чинит препятствий для допуска (к задержанным - Sputnik) наших сотрудников". "То есть консульский допуск они дают", - пояснили в посольстве.
Что касается граждан РФ, задержанных в Беларуси во время несанкционированных акций протеста после президентских выборов, работа по их нахождению и возвращению также продолжается.
"Но кого и сколько передадут – сказать пока не можем. Много задержанных людей, они могут находиться в разных местах. При взаимодействии посольства с МВД и МИД мы находим наших среди множества задержанных. И число постоянно меняется", - отметили в посольстве.
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В российском МИД заявляют, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, в Москве призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержанные россияне не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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В Москве неоднократно заявляли о необходимости скорого освобождения граждан РФ, подчеркивая, что оснований для задержания у белорусской стороны нет.
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