Посольство: Москва прикладывает все усилия для возвращения домой 33 россиян

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Москва прикладывает все усилия для возвращения на родину 33 россиян, задержанных в Беларуси в конце июля, сообщили Sputnik в посольстве РФ в Минске.

"Работа в этом направлении ведется, прикладываются все усилия... Они находятся сейчас в СИЗО в Жодино. Мы работаем над тем, чтобы они скорее могли вернуться домой", - заявили в российском посольстве.

Собеседники агентства подчеркнули, что "белорусская сторона не чинит препятствий для допуска (к задержанным - Sputnik) наших сотрудников". "То есть консульский допуск они дают", - пояснили в посольстве.

Что касается граждан РФ, задержанных в Беларуси во время несанкционированных акций протеста после президентских выборов, работа по их нахождению и возвращению также продолжается.

"Но кого и сколько передадут – сказать пока не можем. Много задержанных людей, они могут находиться в разных местах. При взаимодействии посольства с МВД и МИД мы находим наших среди множества задержанных. И число постоянно меняется", - отметили в посольстве.

Белорусские спецслужбы 29 июля задержали 33 граждан РФ . По версии следствия, россиянине подозреваются в подготовке к массовым беспорядкам накануне выборов президента.

В российском МИД заявляют, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, в Москве призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержанные россияне не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.

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