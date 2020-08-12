Еще несколько дней, и протесты уйдут: парламентарии РФ о ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik, Алексей Стефанов. Российские политики внимательно следят за тем, что происходит в Беларуси, и полагают, что протесты очень скоро закончатся – обкатанный во многих странах план совершения бархатных революций провалился.

Видимо, есть упущения в отдельных вопросах

"Массовые выступления, которые были инициированы группой недовольных избирателей, пошли на спад. Я смотрю – уже некоторые войсковые части выведены из Минска, силовики. Надеюсь, что ситуация постепенно войдет в нормальное русло. Сейчас правоохранители разбираются, кто стоял за организацией этих беспорядков в белорусской столице. И видимо, будут возбуждены какие-то дела против активистов, которые нарушали закон", – сказал агентству Sputnik первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он не сомневается в победе Лукашенко, перечисляет страны, которые уже признали результаты выборов, и говорит, что "процесс признания будет продолжаться".

"Запад всегда был очень внимателен к Беларуси, они считают Лукашенко последним диктатором Европы, правда, непонятно почему. ОМОН, внутренние войска действовали против выступающих менее жестко, чем это было в той же Франции, когда желтые жилеты в течение нескольких месяцев терроризировали французскую столицу, другие города. Или чем в Америке, когда полицейские разгоняли демонстрантов", – добавляет сенатор.

Однако Джабаров отмечает, что протестное движение в Беларуси есть, и надо разбираться, почему оно появились, чем вызвано недовольство.

"Наверное, не тем, что Лукашенко довольно долго сидит у власти. Видимо, есть какие-то упущения в вопросах экономики, социальных вопросах, раз люди пошли. Но провалился план всеобщей забастовки, на что возлагали надежду некоторые белорусские организаторы. Народ Беларуси спокойно занимается своими делами, я думаю, все устаканится", – надеется сенатор.

Под прицелом не Беларусь, а Россия

"У меня лично складывается впечатление, что это уже много раз обкатанный сценарий по искусственному вмешательству извне, сценарий по дестабилизации обстановки. Причем, под прицелом вовсе не Беларусь, а под прицелом Россия, точнее – российско-белорусские отношения, и все интеграционные международные образования, в которые входит Беларусь", – уверен зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

В числе других наблюдателей от СНГ он находился в дни выборов в Беларуси, объездил всю страну, посетил около 160 избирательных участков, где общался с наблюдателями, с членами избирательных комиссий, с избирателями. Говорит, что нарушений, которые бы дали основание полагать, что выборы проходили незаконно, они не встретили.

"Мы должны очень хорошо для себя отличать искренние стремления, особенно молодежи, к изменениям в жизни, к большей открытости, к большей активности. Это совершенно нормальное во все времена чистое и искреннее стремление к новизне, к обновлению. Но одновременно нельзя не заметить, что это совершенно искреннее, как я сказал, чистое желание, умело эксплуатируется, моделируется, направляется и регулируется. Уже с совершенно иными целями", – говорит Башкин.

Сенатор уверен: если массовые беспорядки будут продолжаться, про сами выборы можно будет забыть. Это уже идут рукотвортные сценарные процессы, которые все не так давно видели в Ереване, в Киеве, в других государствах в период так называемых оранжевых революций.

"Я все-таки считаю, что ситуация закончится благополучно. В первую очередь для белорусского народа. Но я глубоко убежден, что белорусская власть тоже должна делать выводы, уверен, что она также дает немало поводов для недовольства. Это сложный двусторонний процесс. И те, и другие должны идти друг другу навстречу, слышать друг друга, слушать друг друга, понимать. Мы знаем белорусов много лет – это мудрые люди, которые умеют жить без подсказки из-за рубежа", – убежден Башкин.

Невозможно добиваться диалога, нарушая закон

Надежду на то, что диалог между властями и протестующими состоится, высказал агентству Sputnik еще один наблюдатель, несколько дней назад вернувшийся из Минска, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

"Мы третий день видим жесткое противоборство сторон. Тут важно искать диалог, мне как человеку, для которого Беларусь является родной страной – мои корни по отцовской линии из Беларуси, конечно, больно смотреть на то, что там происходит сейчас. Мы рассчитываем на сдержанность властей и участников протестов, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Конечно, нужен диалог и возвращение в правовое поле всех этих процессов. Но невозможно добиваться диалога, нарушая закон", – считает депутат Госдумы.

Несколько дней – и все это уйдет в никуда

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что в Беларуси сейчас происходит то, к чему все были готовы.

"Происходит турбулентность, которую предсказывали, которую боялись, но которую ожидали, что она после выборов будет майданутая такая. И не признать результаты выборов, мол, позволит этот майдан. Но те, кто это делает, просчитались, не так уж народ готов сегодня идти на эти баррикады до конца и жертвовать собой. Я думаю, что в течение нескольких дней все это успокоится, потому что власть – она не дается, она берется. И если тебе народ доверил эту власть через выборы, тебе нужно ее защищать. И Лукашенко ее защищает. Еще несколько дней – и все это уйдет в никуда", – считает депутат Госдумы.

Когда цель оправдывает средства

"Пока протест идет на спад в силу ряда причин, главная, из которых – это, конечно, жесткие действия силовиков в отношении протестующих. Действительно, кажется, что не было у них стоп-кранов, и они проявляли зачастую большую жестокость, чем требовалось. Однако же, если мы исходим из того, что цель оправдывает средства, то цель была достигнута. Не было случаев массового перехода на сторону протестующих или чего-то подобного. Они действительно действовали очень слаженно, очень жестко", – считает политический эксперт Станислав Бышок.

Он говорит, что обычно жестокость в подавлении протестов провоцирует оппозицию на еще более активные действия, однако в случае с Беларусью все вышло наоборот – "жестокость обезоруживает протестующих, особенно тех, кто впервые вышел на улицы и не подписывался под силовое противостояние".

"Потому что понятно, что одно дело – просто выйти на улицу, перекрыть дорогу и что-то скандировать. А другое – сталкиваться с физическим насилием в свой адрес и соответственно с обратным насилием в адрес силовиков", – говорит эксперт.

Протесты не за Тихановскую, а против Лукашенко

Бышок отмечает еще одну причину, по которой массовые протесты в городах Беларуси скоро закончатся, – у оппозиции нет единого лидера.

"Неважно, это спонтанные протесты, это протесты, которые кем-то координируются, это что-то среднее – как обычно бывает, никто не может сказать, чем они закончатся. Потому что есть протесты, которые приводят к силовой смене власти – например, на Украине есть протесты, которые идут годами, в том числе с огромным количеством жертв, но ни к чему не приводят. Например, в Венесуэле более двухсот погибших протестующих за последние пару лет во время протестов против Мадуро. И при этом Мадуро на месте, половиной стан не признан, но на месте", – говорит эксперт.

Он добавляет, что то же было и с желтыми жилетами во Франции, которые гордились тем, что у них нет единого лидера.

"Однако если все-таки появится объединяющая фигура у оппозиции, то это несколько усилит протестную активность. Пока мы видим, что Светлана Тихановская – одна из символических фигур, но она никак не объединяющая. Не главная фигура. Выходили на улицу, скорее, против Лукашенко, чем за Тихановскую. Ее фамилия не звучала в скандировании. И такой сетевой протест, конечно, имеет какой-то потенциал, но без консолидации вокруг какого-то лидера он имеет тенденцию сходить на нет", – уверен Бышок.