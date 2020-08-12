Киев направил в Минск запрос о выдаче 28 задержанных россиян

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 задержанных на территории республики россиян в конце июля, сообщает пресс-служба в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинская сторона намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси граждан РФ, якобы участвовавших в военных действиях в Донбассе. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился к белорусским коллегам с запросом о временном аресте российских граждан.

"Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально не получал согласия Минска о передаче Украине задержанных россиян.

Белорусские спецслужбы задержали 33 граждан РФ 29 июля. Они подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике накануне президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

В Москве заявляют, что российские граждане были задержаны безосновательно и у белорусской стороны нет необходимых доказательств их противоправной деятельности. Россия также не признает у них другого гражданства, кроме РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, задержанные не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела соседнего государства. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что задержанные россияне стали жертвой провокации со стороны Киева . В российском МИД заявили, что задержание было спровоцировано третьей стороной .

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