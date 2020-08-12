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ГосСМИ заявили о причастности штаба Бабарико к беспорядкам

13.08.2020 09:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Установлены факты, подтверждающие причастность представителей штаба банкира и экс-претендента в президенты Беларуси к массовым беспорядкам в стране, такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1".

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По данным телеканала, представители штаба Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в республике.

Бывший банкир Виктор Бабарико претендовал на пост главы государства, однако ЦИК его не зарегистрировал, объяснив это полученными от Комитета госконтроля сведениями о якобы совершенных экономических преступлениях и неточной информации в декларации о доходах. В настоящее время Бабарико находится под стражей и подозревается в финансовых махинациях.

Как сообщила накануне лидер штаб Виктора Бабарико Мария Колесникова, штаб продолжает свою работу, сейчас там сконцентрированы на поддержке инициатив по контролю за результатами выборов, а также по поддержке белорусов. В штабе также призывали отказаться от насилия как протестующих граждан, так и представителей властей.

Выборы и протесты

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. По предварительным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей. После выборов в Минске и многих городах Беларуси прошли массовые акции протеста несогласных с результатами.

© Sputnik
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По данным силовиков, действия участников беспорядков минувшей ночью четко координировались. В числе задержанных много ранее судимых, при обыске среди личных вещей у них были найдены радиостанции, ножи, фомки и дубинки. Как отметили правоохранители, в числе задержанных граждане России, Украины и Польши.

Проверяется и информация о возможном подкупе участников акций: так, один из подозреваемых был задержан в Минске у торгового цента "Дана Молл", при задержании он оказал активное сопротивление. Задержаны, по данным правоохранителей, и четверо координаторов. Кроме того, в МВД заявили о "высоком уровне агрессии по отношению к правоохранителям".

Отмечается, что несанкционированные акции прокатились по разным городам страны.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В эфире телеканала прозвучала информация о том, что "установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба осуществляли организацию, координацию...
 
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