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ГосСМИ заявили о причастности штаба Бабарико к беспорядкам
13.08.2020 09:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Установлены факты, подтверждающие причастность представителей штаба банкира и экс-претендента в президенты Беларуси к массовым беспорядкам в стране, такая информация озвучена в эфире телеканала
© Sputnik Светлана Яценюк
Протесты в Бресте: милиция стреляла на поражение, один человек ранен
По данным телеканала, представители штаба Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование
Бывший банкир
Как сообщила накануне лидер штаб Виктора Бабарико Мария Колесникова,
Выборы и протесты
Президентские
По данным силовиков, действия участников беспорядков минувшей ночью четко координировались. В числе задержанных много ранее судимых, при обыске среди личных вещей у них были найдены радиостанции, ножи, фомки и дубинки. Как отметили правоохранители, в числе задержанных граждане России, Украины и Польши.
Проверяется и информация о
Отмечается, что несанкционированные акции
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В эфире телеканала прозвучала информация о том, что "установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба осуществляли организацию, координацию...
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