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Временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии призвал Лукашенко уйти

16.08.2020 15:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Белорусский президент превратился в главную угрозу для суверенитета республики, написал на своей странице в социальной сети Facebook временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

"Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата предательством родины и национальных интересов", – считает белорусский дипломат.

Мацукевич также заявил, что "Лукашенко должен уйти".

Ранее стало известно, что посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня записал видеообращение и разместил его на YouTube, в котором поддержал участников мирных акций протеста.

Согласно итоговым результатам ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

После выборов в стране ежедневно проходят несанкционированные массовые акции протеста несогласных с итогами. До 13 августа они жестко подавлялись силовиками – в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня записал видеообращение в поддержку людей, которые принимают участие в акциях протеста после президентских...
 
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