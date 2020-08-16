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Временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии призвал Лукашенко уйти
16.08.2020 15:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Белорусский президент превратился в главную угрозу для суверенитета республики, написал на своей странице в социальной сети Facebook временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.
"Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата предательством родины и национальных интересов", – считает белорусский дипломат.
Мацукевич также заявил, что "Лукашенко должен уйти".
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Согласно итоговым результатам ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.
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