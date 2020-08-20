Дело Координационного совета будет вести Следственный комитет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

"19 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенном с использованием СМИ или глобальной компьютерной сети Интернет", ― сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич.

Он отметил, что в соответствии с ч. 5 ст. 182 УК генпрокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет, по словам Носкевича, данное уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. "Следственная группа приступила к расследованию", ― сказал председатель СК.

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