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Дело Координационного совета будет вести Следственный комитет
21.08.2020 12:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.
© Sputnik / Виктор Толочко
"19 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенном с использованием СМИ или глобальной компьютерной сети Интернет", ― сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич.
Он отметил, что в соответствии с ч. 5 ст. 182 УК генпрокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет, по словам Носкевича, данное уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. "Следственная группа приступила к расследованию", ― сказал председатель СК.
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Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси,...
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