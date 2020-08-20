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Поздравление президенту Венгрии Яношу Адеру
21.08.2020 13:55 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем святого Иштвана. "Благодаря продолжительной истории взаимопонимания и дружественных связей между нашими народами, одинаковым ценностям и отношению к современным проблемам Минск и Будапешт могут успешно преодолеть временные трудности", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что рассчитывает на выполнение всех достигнутых договоренностей в сферах торговли, инвестиций, образования и научно-технического сотрудничества. Президент подчеркнул, что это будет ярким подтверждением настоящих партнерских отношений двух стран и позволит создать новые полезные возможности для работы, отдыха и развития белорусов и венгров.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем святого Иштвана. "Благодаря продолжительной...
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