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Поздравление президенту Венгрии Яношу Адеру

21.08.2020 13:55 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем святого Иштвана. "Благодаря продолжительной истории взаимопонимания и дружественных связей между нашими народами, одинаковым ценностям и отношению к современным проблемам Минск и Будапешт могут успешно преодолеть временные трудности", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что рассчитывает на выполнение всех достигнутых договоренностей в сферах торговли, инвестиций, образования и научно-технического сотрудничества. Президент подчеркнул, что это будет ярким подтверждением настоящих партнерских отношений двух стран и позволит создать новые полезные возможности для работы, отдыха и развития белорусов и венгров.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем святого Иштвана. "Благодаря продолжительной...
 
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