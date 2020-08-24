ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны: литовскому атташе доведена информация о нарушении госграницы

24.08.2020 18:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Министерство обороны Беларуси провело встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы, чтобы довести информацию о нарушении воздушного пространства страны, сообщили в военном ведомстве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минск вручил Вильнюсу ноту протеста за летающие шары

"Руководством Департамента международного военного сотрудничества Минобороны 24 августа литовскому атташе доведена информация о нарушении государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве с литовской стороны 23 августа 2020 года и выражен протест", – сообщили Sputnik в понедельник в министерстве.

По словам военных, нарушение было пресечено с использованием вертолета Ми-24 белорусских ВВС.

"Вооруженные Силы Беларуси располагают доказательствами, полученными с помощью средств объективного контроля, о выполнении задач авиацией Вооруженных Сил в сугубо воздушном пространстве Беларуси", – отметили минобороны.

В свою очередь, белорусская сторона надеется, что заявление МИД Литвы о якобы нарушении воздушного пространства республики вертолетом белорусских ВВС будет иметь доказательную базу без привязки к политическим вопросам.

По информации Минобороны, в воскресенье вечером около населенного пункта Волковщина Ошмянского района военные заметили зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой", якобы запущенный с сопредельной территории. Его ликвидировали без применения оружия вертолеты Ми-24.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске рассчитывают, что Литва в свою очередь предоставит доказательства нарушения воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС.
 
Новости дня
Новости политики
 
Минск вручил Вильнюсу ноту протеста за летающие шары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика