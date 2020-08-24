Минобороны: литовскому атташе доведена информация о нарушении госграницы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Министерство обороны Беларуси провело встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы, чтобы довести информацию о нарушении воздушного пространства страны, сообщили в военном ведомстве.

"Руководством Департамента международного военного сотрудничества Минобороны 24 августа литовскому атташе доведена информация о нарушении государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве с литовской стороны 23 августа 2020 года и выражен протест", – сообщили Sputnik в понедельник в министерстве.

По словам военных, нарушение было пресечено с использованием вертолета Ми-24 белорусских ВВС.

"Вооруженные Силы Беларуси располагают доказательствами, полученными с помощью средств объективного контроля, о выполнении задач авиацией Вооруженных Сил в сугубо воздушном пространстве Беларуси", – отметили минобороны.

В свою очередь, белорусская сторона надеется, что заявление МИД Литвы о якобы нарушении воздушного пространства республики вертолетом белорусских ВВС будет иметь доказательную базу без привязки к политическим вопросам.

По информации Минобороны , в воскресенье вечером около населенного пункта Волковщина Ошмянского района военные заметили зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой", якобы запущенный с сопредельной территории. Его ликвидировали без применения оружия вертолеты Ми-24.