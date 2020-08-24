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Минобороны: литовскому атташе доведена информация о нарушении госграницы
24.08.2020 18:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Министерство обороны Беларуси провело встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы, чтобы довести информацию о нарушении воздушного пространства страны, сообщили в военном ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Руководством Департамента международного военного сотрудничества Минобороны 24 августа литовскому атташе доведена информация о нарушении государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве с литовской стороны 23 августа 2020 года и выражен протест", – сообщили Sputnik в понедельник в министерстве.
По словам военных, нарушение было пресечено с использованием вертолета Ми-24 белорусских ВВС.
"Вооруженные Силы Беларуси располагают доказательствами, полученными с помощью средств объективного контроля, о выполнении задач авиацией Вооруженных Сил в сугубо воздушном пространстве Беларуси", – отметили минобороны.
В свою очередь, белорусская сторона надеется, что заявление МИД Литвы о якобы
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В Минске рассчитывают, что Литва в свою очередь предоставит доказательства нарушения воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС.
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