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Минск вручил Вильнюсу ноту протеста за летающие шары
24.08.2020 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг - Sputnik. Послу Литвы в Беларуси Андрюсу Пулокусу вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Данный инцидент МИД Беларуси расценил, как спланированную провокацию и вручил в связи с этим ноту протеста главе литовской дипмиссии. В пресс-службе ведомства уверили, что данный случай будет расследован.
Напомним, что ранее Вильнюс
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МИД Беларуси расценивает воздушные шары на границе с Литвой, как спланированную провокацию.
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