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Минск вручил Вильнюсу ноту протеста за летающие шары

24.08.2020 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Послу Литвы в Беларуси Андрюсу Пулокусу вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По информации Минобороны, в воскресенье вечером около населенного пункта Волковщина Ошмянского района военные заметили зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой", якобы запущенный с сопредельной территории. Его ликвидировали без применения оружия вертолеты МИ-24.

Данный инцидент МИД Беларуси расценил, как спланированную провокацию и вручил в связи с этим ноту протеста главе литовской дипмиссии. В пресс-службе ведомства уверили, что данный случай будет расследован.

Напомним, что ранее Вильнюс обвинил Минск в нарушении МИ-24 своего воздушного пространства и направил по этому поводу ноту протеста послу Беларуси в Литве Валерию Барановскому.

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Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси расценивает воздушные шары на границе с Литвой, как спланированную провокацию.
 
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