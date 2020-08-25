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ОБСЕ созывает спецзаседание посткома, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

25.08.2020 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг - Sputnik. Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Беларуси в ближайшую пятницу, сообщило председательство Албании в организации.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, начались протестные уличные выступления. Был создан Координационный совет оппозиции. Все четыре оппонента Лукашенко обжаловали в Верховном суде Беларуси итоги состоявшихся выборов. На минувшей неделе руководство ОБСЕ заявило о готовности приехать в Минск, чтобы обсудить внутриполитический кризис в стране.

"Действующий председатель ОБСЕ (премьер-министр Албании) Эди Рама обратится к специальному заседанию постоянного совета, организованному в пятницу в связи с ситуацией в Белоруссии", - говорится в Twitter албанского председательства.

В сообщении подчеркивается, что "ОБСЕ готово помочь Беларуси, и предложение о визите остается в силе".

По данным ЦИК Беларуси, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко  набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни массовые уличные акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство организации напомнило официальному Минску, что предложении о визите в страну "остается в силе".
 
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