Лидер стачкома МТЗ Дылевский получил 10 суток ареста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг - Sputnik. Суд Заводского района Минска назначил члену Координационного совета, лидеру стачечного комитета МТЗ Сергею Дылевскому десять суток ареста, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного рассмотрения.

Во вторник в суд были доставлены административные протоколы, составленные на Ольгу Ковалькову и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича по ст. 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Суды проходят в онлайн-режиме по Skype, задержанные находятся в ИВС на Окрестина.

В ближайшее время должно быть оглашено решение суда по делу Ковальковой. Во время рассмотрения она заявляла ходатайство о том, чтобы ее из ИВС оставили в суд, но судья отказал в этом.

Как ранее сообщал Sputnik, оппозиционные политики были задержаны накануне сотрудниками милиции в рамках административного процесса и доставлены в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.

Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета . Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет .