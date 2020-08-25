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Лидер стачкома МТЗ Дылевский получил 10 суток ареста
25.08.2020 15:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг - Sputnik. Суд Заводского района Минска назначил члену Координационного совета, лидеру стачечного комитета МТЗ Сергею Дылевскому десять суток ареста, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного рассмотрения.
© Sputnik / Евгений Биятов
Во вторник в суд были доставлены административные протоколы, составленные на Ольгу Ковалькову и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича по ст. 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Суды проходят в онлайн-режиме по Skype, задержанные находятся в ИВС на Окрестина.
В ближайшее время должно быть оглашено решение суда по делу Ковальковой. Во время рассмотрения она заявляла ходатайство о том, чтобы ее из ИВС оставили в суд, но судья отказал в этом.
Как ранее сообщал Sputnik, оппозиционные политики были задержаны накануне сотрудниками милиции в рамках административного процесса и доставлены в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.
Генеральная прокуратура Беларуси
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Административные дела оппозиционеров, которые были задержаны накануне, суд рассматривает в режиме онлайн по Skype.
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