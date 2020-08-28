Госсекретарь СГ Рапота рассказал о ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Союзное государство России и Беларуси работает в обычном режиме: взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно. Об этом госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил в пятницу.

"Работает в обычном режиме с поправкой только на эпидемиологическую ситуацию. Программы Союзного государства исполняются, пришлось отказаться только от массовых мероприятий – детских оздоровительных смен, форумов, пресс-туров. Но взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно", – цитирует Рапоту РИА Новости.

По его словам, на сентябрь запланирована встреча группы высокого уровня вице-премьеров РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.

"Мы готовимся к заседанию Группы высокого уровня, надеемся, что оно состоится в сентябре. Кроме того напомню, что в обеих странах идет подготовка к Форуму регионов Беларуси и России, который в этом году пройдет в Минске", – напомнил собеседник агентства.

Бюджет исполняется хорошо

Госсекретарь СГ отметил, что бюджет Союзного государства России и Беларуси исполняется лучше, чем в прошлом году.

"Даже бюджет исполняется лучше, чем, к примеру, в прошлом году. Люди работают. Будущее Союзного государства вижу перспективным и взаимополезным для обеих стран", – заявил он.

Рапота добавил также, что периодически общается с президентом республики Александром Лукашенко: "по мере необходимости и по рабочим вопросам".

Про резерв правоохранителей

Коснувшись формирования в РФ резерва правоохранителей для помощи Беларуси, Григорий Рапота подчеркнул: тема не пересекается с деятельностью органов Союзного государства.

Отвечая на вопрос о том, известен ли ему состав подразделений силовиков, о которых идет речь, Рапота сказал: "Нет, такие детали мне неизвестны. Это не пересекается с деятельностью органов Союзного государства". Вместе с тем, у силовиков двух стран существует постоянный контакт, отметил госсекретарь СГ.

"В формате Союзного государства создана региональная группировка войск, Погранкомитет, остальные силовые структуры Беларуси и России координируют свое взаимодействие в ходе проведения совместных коллегий. Так что постоянный контакт существует всегда, и у силовиков есть инструмент для совместного принятия решений, если потребуется изменить формат. Но это гипотетические рассуждения", – отметил Рапота.

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