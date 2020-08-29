Глава "Радио Свободная Европа/Радио Свобода": Лишение властями Беларуси аккредитации наших журналистов — это нарушение международных стандартов

Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Исполняющая обязанности президента медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Дейзи Синделар выступила с заявлением относительно лишения белорусскими властями аккредитации журналистов "Радыё Свабода".

"Лишение наших журналистов аккредитации без каких-либо оснований или причин является отчаянным шагом авторитарного правительства по подавлению независимых СМИ и жесткому контролю доступа к достоверной информации в Беларуси. Это нарушение международных стандартов и нападение на белорусский народ, который на нас рассчитывает", — подчеркнула Синделар.

29 августа стало известно, что иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел.

В их числе корреспонденты белорусской службы "Радыё Свабода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

На данный момент известно, что аккредитации лишены около двух десятков представителей СМИ, в числе которых белорусские корреспонденты BBC, Reuters, AFP, RFi, телеканала "Настоящее время" и другие.

Решение о лишении аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Она была создана по указу Александра Лукашенко в 2017 году. В ее состав входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, КГБ, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.

Лукашенко 23 июля на совещании с руководством экономического блока страны потребовал лишить аккредитации иностранные СМИ, "если они не соблюдают наши законы".

Он сказал, что "не надо ждать никакого конца электоральной кампании". "Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", — заявил Лукашенко.

Он потребовал от чиновников выполнять свои обязанности, а не ждать указаний: "Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься".

"Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свабода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", — указал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава "Радио Свободная Европа/Радио Свобода": Лишение властями Беларуси аккредитации наших журналистов — это нарушение международных стандартов Минск, 29 августа. Исполняющая обязанности президента медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Дейзи Синделар выступила с заявлением относительно...

Алексей Орешко, БелаПАН.