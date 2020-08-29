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Посольство США призвало власти Беларуси прекратить преследование и задержания журналистов
29.08.2020 14:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Посольство США в Беларуси 29 августа выступило с заявлением, в котором призвало белорусские власти прекратить преследование и задержания журналистов, а также блокирование доступа в интернет.
"Мы обеспокоены продолжением преследования журналистов, блокированием независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова", — говорится в заявлении.
"Мы призываем правительство Беларуси проявить сдержанность. Как заверил заместитель госсекретаря Биган во время своего выступления в ОБСЕ в Вене и как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы лиц, пропавших без вести", — подчеркивает посольство.
"Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства", — отмечается в заявлении.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 29 августа. Посольство США в Беларуси 29 августа выступило с заявлением, в котором призвало белорусские власти прекратить преследование и задержания...
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