Лукашенко: власть будет предлагать перемены

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Вопросы работы белорусской судейской системы обсудил президент Беларуси Александр Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

На встрече речь среди прочего шла о тактических и стратегических вопросах работы судов. Лукашенко напомнил, что отдельные проблемы, вплоть до некоторых уголовных дел, находятся на контроле у президента.

"Что касается стратегии, сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены", – цитирует Лукашенко БелТА .

При этом президент отметил, что "жизнь на то и есть жизнь, что она должна все время меняться".

Лукашенко напомнил о работе, которая идет над новым вариантом Конституции, и попросил Сукало подключиться к этой работе.

"И по поводу судов. Многие хотят – и в самом судейском сообществе – некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми – значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки", – заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, он никогда тайно не звонит, а действует открыто.

"Если президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже", – подчеркнул он.

По его мнению, президент в настоящее время оберегает и охраняет суды, но в будущем нужно сделать так, чтобы судебная система не была завязана на личности.

"Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение – распишитесь за это предложение", – сказал Лукашенко.

Перемены и предложения

Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед, сказал Лукашенко, комментируя предложение вернуться к Конституции образца 1994 года.

"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед", – сказал он.

В настоящее время над новым проектом работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, затем проект будет вынесен на общественное обсуждение.

"При этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос – и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", – сказал Лукашенко.

Несовершеннолетние граждане высказывать свое мнение могут, но их голос учитываться не может, напомнил президент.

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