Лавров: Россия считает предложенную Лукашенко конституционную реформу оптимальной платформой для диалога в стране

Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Россия считает предложенную Александром Лукашенко конституционную реформу оптимальной платформой для диалога в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 1 сентября перед студентами и преподавателями МГИМО.

Он подчеркнул, что Россия относительно положения дел в Беларуси будет руководствоваться международным правом и существующими между Москвой и Минском обязательствами.

"Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, — цитирует Лаврова ТАСС . — И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне".

Как отметил глава российской дипломатии, сегодня ряд западных стран, среди которых как соседи Беларуси, так и те, кто находится далеко за океаном, в первую очередь США и Канада, стремятся "навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь". "Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет", — подчеркнул он.

17 августа во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко допустил возможность проведения новых президентских выборов после принятия новой Конституции. "Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти", — сказал он.

27 августа на совещании по вопросам работы промышленности Лукашенко заявил, что власть готова вести диалог по вопросам обновления Конституции, но не с улицей.

"Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране. И плясать надо от Конституции", — сказал он.

Белорусская оппозиция долгие годы последовательно критикует сложившуюся в стране политическую систему за отсутствие реального разделения ветвей власти, в том числе за зависимость судебной власти от исполнительной.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лавров: Россия считает предложенную Лукашенко конституционную реформу оптимальной платформой для диалога в стране Минск, 1 сентября. Россия считает предложенную Александром Лукашенко конституционную реформу оптимальной платформой для диалога в стране, заявил министр...

БелаПАН.