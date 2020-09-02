|
4 сентября в Москве глава Минобороны Беларуси будет рассказывать своим коллегам по СНГ, ОДКБ и ШОС о консолидации усилий против угрозы войн и конфликтов
02.09.2020 12:53 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 2 сентября. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин примет участие в заседании глав военных ведомств стран СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 4 сентября в Москве.
"Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Республики Беларусь взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", — отметили в военном ведомстве.
Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 сентября в Москве глава Минобороны Беларуси будет рассказывать своим коллегам по СНГ, ОДКБ и ШОС о консолидации усилий против угрозы войн и конфликтов
Минск, 2 сентября. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин примет участие в заседании глав военных ведомств стран СНГ, Организации Договора о коллективной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)