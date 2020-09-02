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4 сентября в Москве глава Минобороны Беларуси будет рассказывать своим коллегам по СНГ, ОДКБ и ШОС о консолидации усилий против угрозы войн и конфликтов

02.09.2020 12:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин примет участие в заседании глав военных ведомств стран СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 4 сентября в Москве.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Хренин выступит с докладом "о международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

"Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Республики Беларусь взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", — отметили в военном ведомстве.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 сентября. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин примет участие в заседании глав военных ведомств стран СНГ, Организации Договора о коллективной...
 
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