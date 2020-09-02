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Лавров: встреча Лукашенко и Путина в Москве состоится в ближайшие недели
02.09.2020 12:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в среду глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
© Sputnik / Виктор Толочко
Первый визит министра иностранных дел Беларуси после президентских выборов в республике 9 августа в Москву состоялся сегодня.
"Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице. Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", - заявил Лавров.
Также глава МИД сообщил, что 3 сентября российский премьер-министр
Ранее о
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Глава МИД России в очередной раз обозначил сроки, когда должна состоятся встреча двух президентов в Москве.
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