Лавров: встреча Лукашенко и Путина в Москве состоится в ближайшие недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в среду глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Первый визит министра иностранных дел Беларуси после президентских выборов в республике 9 августа в Москву состоялся сегодня.

"Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице. Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", - заявил Лавров.

Также глава МИД сообщил, что 3 сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин посетит Минск . В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправится в Москву в пятницу для участия в в совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, ШОС и ОДКБ.

Ранее о встрече двух президентов сообщал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.