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Лавров: встреча Лукашенко и Путина в Москве состоится в ближайшие недели

02.09.2020 12:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в среду глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

© Sputnik / Виктор Толочко
Министр обороны Беларуси Хренин полетит в Москву

Первый визит министра иностранных дел Беларуси после президентских выборов в республике 9 августа в Москву состоялся сегодня.

"Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице. Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", - заявил Лавров.

Также глава МИД сообщил, что 3 сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин посетит Минск. В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправится в Москву в пятницу для участия в в совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, ШОС и ОДКБ.

Ранее о встрече двух президентов сообщал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД России в очередной раз обозначил сроки, когда должна состоятся встреча двух президентов в Москве.
 
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