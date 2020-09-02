Макей: С такой изощренной рафинированной подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались (дополнено)

Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Президентские выборы в Беларуси были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 2 сентября в Москве (видео пресс-конференции размещено на YouTube ).

"К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью", — сказал он.

"Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались", — добавил Макей.

По его словам, не все проблемы еще решены, но "уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, притом осуществляемой по самым современным методикам". "Мы смогли не допустить остановки производственных процессов, избежать раскола страны, — сказал Макей. — Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержку суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну. Поверьте, наше общество спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога определит будущее своего суверенного и независимого белорусского государства. И наши договоренности с российской стороной в двусторонних форматах, на многосторонних интеграционных треках, союзнические обязательства будут содействовать спокойствию и поступательному движению этого процесса".

Макей сообщил, что подробно проинформировал Лаврова о "предпринимаемых мерах по нормализации обстановки внутри страны, о модальностях будущей конституционной реформы, о контактах с западными партнерами и международными структурами по данным вопросам".

"Как и прежде, мы отметили абсолютную совместимость позиций, выразили обоюдное стремление продолжить взаимодействие в целях исключения всякого давления на Беларусь при решении внутренних проблем, — сказал Макей. — И мы сошлись во мнении, что уже в самой ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты и наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и гостеприимного государства в центре Европы".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: С такой изощренной рафинированной подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались (дополнено) Минск, 2 сентября. Президентские выборы в Беларуси были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил министр иностранных дел Беларуси...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.