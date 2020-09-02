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Макей: позиция России помогает избежать внешнего вмешательства в дела РБ

02.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Сдержанная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В среду Макей прибыл в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - сказал Макей на встрече с Лавровым в Москве.

По его словам, такой подход  дает возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации.

Макей также отметил, что в Беларуси удалось избежать украинского сценария цветной революции.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий - сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей в начале переговоров с Лавровым.

При этом он отметил, что политическое противостояние в республике сохраняется, но его уровень стал ниже.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовало более 80% избирателей, пришедших на участки. Первые акции были жестко подавлены силовиками с применением спецсредств, после чего к требованиям новых выборов добавилось призывы прекратить насилие в отношение граждан. 

Ряд стран не признали результаты выборов в Беларуси. О введении санкций заявлял Евросоюз, в минувший понедельник стала известно, что Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским гражданам.

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Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского МИД провел в среду в Москве переговоры с российским коллегой министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
 
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