|
Макей: позиция России помогает избежать внешнего вмешательства в дела РБ
02.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Сдержанная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
© Sputnik / Григорий Сысоев
В среду Макей прибыл в Москву для
"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - сказал Макей на встрече с Лавровым в Москве.
По его словам, такой подход дает возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации.
Макей также отметил, что в Беларуси удалось избежать украинского сценария цветной революции.
"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий - сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей в начале переговоров с Лавровым.
При этом он отметил, что политическое противостояние в республике сохраняется, но его уровень стал ниже.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Массовые
Ряд стран не признали результаты выборов в Беларуси. О
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского МИД провел в среду в Москве переговоры с российским коллегой министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)