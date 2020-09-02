Штаб КС: Латушко выехал за пределы Беларуси на несколько дней

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен - Sputnik. Штаб Координационного совета оппозиции заявил, что член КС Павел Латушко уехал из Беларуси по делам и обещал вернуться через несколько дней. Такой комментарий Штаба КС появился после сообщений в ряде telegram-каналов о том, что минувшей ночью Латушко срочно покину территорию Беларуси после высказываний президента страны.

"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск", - такой комментарий распространила пресс-служба Координационного совета в среду.

"Тем не менее, мы считаем, что вчерашние заявления А. Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление, - отметили в штабе КС.

Как заявил Sputnik член Координационного совета, юрист Максим Знак, он не обладает информацией по поводу местонахождения Латушко.

"Мы с Марией (член КС Мария Колесникова - Sputnik) находимся в Минске и никуда не уезжали. А где Павел Павлович (Латушко - Sputnik) это нужно спрашивать у него. Самое главное, чтобы у него все было хорошо", - сказал Знак.

Он также уточнил, что в минувший вторник общался с ним по телефону. На уточняющий вопрос агентства по поводу местонахождения Латушко в этот момент, Знак сказал: "я думаю, что он был в Беларуси".

Зашел за красную линию?

В минувший вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко перешел красную линию, став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.

"По закону он (Латушко – Sputnik) ответит, он перешел красную линию", - сказал Лукашенко во время беседы с журналистами в городе Барановичи, фрагмент которой показал во вторник телеканал ОНТ.

Глава государства заявил, что помогал Латушко устраиваться на высокие государственные посты. "(Латушко - Sputnik) на коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром (культуры - Sputnik). Поработал министром. "Я хочу послом быть". - "Куда?" - "Во Францию". - "Ладно, езжай во Францию". Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда (из Франции - Sputnik) приехал, тоже просился в правительство, но не было такого портфеля. "Можно я поработаю где-нибудь там и там?" - "Где?" - "Хочу в театре имени Янки Купалы". - "Иди поработай", - рассказsdал президент.

Рассуждая о причинах перехода Латушко на сторону оппозиции, Лукашенко предположил, что экс-министру "показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула". "Но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал", - добавил Лукашенко.

КС и уголовное дело

Как ранее сообщало агентство, КС с целью транзита президентской власти в Беларуси путем проведения новых выборов создали сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской .

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, координатор штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико - Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и бывший дипломат Павел Латушко.

Сразу же после создания КС оппозиции Генпркоуратура заявила, что его деятельность является незаконной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Латушко, а также ряд членов КС, были допрошены в Следственном комитете в качестве свидетелей.

Уехал, но обещал вернуться

Латушко - не первый член КС, отъезд которого из страны вызвал реакцию в обществе. После того, как генпрокурор Александр Конюк озвучил информацию о возбуждении уголовного дела, 21 августа известный художник и дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси. Свой отъезд он объяснил в СМИ соображениями безопасности и завил, что надеется скоро вернуться в страну. Цеслер остается в составе Координационного совета оппозиции.

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