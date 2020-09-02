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Штаб КС: Латушко выехал за пределы Беларуси на несколько дней

02.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен - Sputnik. Штаб Координационного совета оппозиции заявил, что член КС Павел Латушко уехал из Беларуси по делам и обещал вернуться через несколько дней. Такой комментарий Штаба КС появился после сообщений в ряде telegram-каналов о том, что минувшей ночью Латушко срочно покину территорию Беларуси после высказываний президента страны.

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"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск", - такой комментарий распространила пресс-служба Координационного совета в среду.

"Тем не менее, мы считаем, что вчерашние заявления А. Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление, - отметили в штабе КС.

Как заявил Sputnik член Координационного совета, юрист Максим Знак, он не обладает информацией по поводу местонахождения Латушко.

"Мы с Марией (член КС Мария Колесникова - Sputnik) находимся в Минске и никуда не уезжали. А где Павел Павлович (Латушко - Sputnik) это нужно спрашивать у него. Самое главное, чтобы у него все было хорошо", - сказал Знак.

Он также уточнил, что в минувший вторник общался с ним по телефону. На уточняющий вопрос агентства по поводу местонахождения Латушко в этот момент, Знак сказал: "я думаю, что он был в Беларуси".

© REUTERS / LISI NIESNER
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Зашел за красную линию?

В минувший вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко перешел красную линию, став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.

"По закону он (Латушко – Sputnik) ответит, он перешел красную линию", - сказал Лукашенко во время беседы с журналистами в городе Барановичи, фрагмент которой показал во вторник телеканал ОНТ.

Глава государства заявил, что помогал Латушко устраиваться на высокие государственные посты. "(Латушко - Sputnik) на коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром (культуры - Sputnik). Поработал министром. "Я хочу послом быть". - "Куда?" - "Во Францию". - "Ладно, езжай во Францию". Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда (из Франции - Sputnik) приехал, тоже просился в правительство, но не было такого портфеля. "Можно я поработаю где-нибудь там и там?" - "Где?" - "Хочу в театре имени Янки Купалы". - "Иди поработай", - рассказsdал президент.

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Рассуждая о причинах перехода Латушко на сторону оппозиции, Лукашенко предположил, что экс-министру "показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула". "Но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал", - добавил Лукашенко.

КС и уголовное дело

Как ранее сообщало агентство, КС с целью транзита президентской власти в Беларуси путем проведения новых выборов создали сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, координатор штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико - Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и бывший дипломат Павел Латушко.

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
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Сразу же после создания КС оппозиции Генпркоуратура заявила, что его деятельность является незаконной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Латушко, а также ряд членов КС, были допрошены в Следственном комитете в качестве свидетелей.

Уехал, но обещал вернуться

Латушко - не первый член КС, отъезд которого из страны вызвал реакцию в обществе. После того, как генпрокурор Александр Конюк озвучил информацию о возбуждении уголовного дела, 21 августа известный художник и дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси. Свой отъезд он объяснил в СМИ соображениями безопасности и завил, что надеется скоро вернуться в страну. Цеслер остается в составе Координационного совета оппозиции.

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Теги: Минск
 
 
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