Председатель Мингорисполкома поменялся с вице-премьером креслами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен - Sputnik. На должность председателя Мингорисполкома назначен бывший вице-премьер Владимир Кухарев; Анатолий Сивак, который возглавлял Мингорисполком, назначен вице-премьером, сообщает агентство БелТА .

Ранее столицей руководил экс-министр транспорта Беларуси Анатолий Сивак, который большую часть своей карьеры посвятил работе на Белорусской железной дороге. Там он прошел путь от мастера до главы БЖД.

Владимир Кухарев окончил Могилевский государственный педагогический университет имени А.А. Кулешова и Академию управления при президенте Беларуси. Был директором школы № 3 в Климовичах, затем занимал различные должности в структуре КГК.

Отметим, что у Кухарева достаточно большой опыт работы непосредственно в белорусской столице. Чиновник три года руководил администрацией Центрального района, а затем с четыре года занимал должность первого заместителя председателя Мингорисполкома. С 2016-го стал зампредседателя КГК, затем в 2018-ом вице-премьер министром.

Напомним, что сегодня Лукашенко также назначил новых руководителей местных исполнительных органов в Гомельском, Октябрьском, Добрушском, и Жлобинском районах.