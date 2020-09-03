Лукашенко: Москва и Минск продвинулись в решении наболевших вопросов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов, заявил в четверг на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Лукашенко поблагодарил Мишустина "за последние недели и может даже месяц-полтора", в течение которых активизировались переговоры между правительствами стран.

"Мы договорились с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом РФ - Sputnik) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (Головченко, премьер-министр Беларуси - Sputnik) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас", - заявил Лукашенко.

Мишустин в свою очередь назвал заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси.

"В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси", - сказал российский премьер.

По его словам, Беларусь является родной страной для России и дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и «в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", подчеркнул российский премьер.

Во дворце Независимости в четверг пройдет расширенная встреча президента Беларуси Александра Лукашенко, премьер-министров Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина, после которой запланирована встреча глав правительств в расширенном формате - с участием профильных министров двух стран.