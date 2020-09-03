Кремль призвал не мешать работе СМИ в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Никто не должен мешать деятельности СМИ, журналисты должны делать свою работу, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете нашу позицию, мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции, и никто не должен мешать. Должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае с белорусскими законами, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае все выполнено. Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность", - сказал Песков.

В начале недели в Минске были задержаны восемь журналистов из России, включая корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова. Его и сотрудника телеканала НТВ вскоре отпустили.

Остальных оставили на ночь в Октябрьском РУВД и обвинили в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Ранее 18 иностранных журналистов, в том числе граждан России, были лишены аккредитаций.

Также в Минске задерживались белорусские журналисты. В отношении некоторых составлены административные протоколы по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("Участие в несанкционированном массовом мероприятии"). Ряд журналистов отправлен в изолятор на Окрестина до решения суда.

Читайте также: