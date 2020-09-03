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Лукашенко заявил о "белорусском следе" в деле Навального

03.09.2020 14:47 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 сентября. Белорусские спецслужбы перехватили разговор между Берлином и Варшавой, который свидетельствует, что дело об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального является фальсификацией. Такое заявление сделал Александр Лукашенко 3 сентября во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Выступление Лукашенко цитирует телеграм-канал "Пул Первого", близкий к его пресс-службе.

"Мы перехватили разговор до выступления Меркель. Она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Варшава разговаривает с Берлином, два абонента, я вам дам почитать, материалы свидетельствуют, что это фальсификация, никакого отравления Навального не было", — сказал Лукашенко Мишустину.

Он сообщил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель, для ее администрации соответствующие материалы о фальсификации.

"Сделали они это (цитата) — "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к Мишустину.

Белорусская сторона, добавил он, передаст материалы прослушки в Федеральную службу безопасности России.

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа, во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Позже правительство ФРГ сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме политика следы отравляющего вещества "Новичок".

Навальный остается в реанимации клиники "Шарите" на ИВЛ, сообщило сегодня РИА Новости. По данным клиники, состояние здоровья политика по-прежнему серьезное.


Дмитрий Заяц, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 сентября. Белорусские спецслужбы перехватили разговор между Берлином и Варшавой, который свидетельствует, что дело об отравлении российского...
 
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