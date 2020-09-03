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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова осуждена еще на 15 суток ареста
03.09.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 3 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова осуждена еще на 15 суток административного ареста, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".
Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей. 25 августа они были осуждены на 10 суток административного ареста. Арест отбывали сначала в ЦИП, а затем были перевезены в Жодино (Минская область).
Сегодня Ковалькова и Дылевский должны были выйти на свободу, однако вместо освобождения из жодинского СИЗО их привезли в суд Центрального района Минска.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 3 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы...
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