Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова осуждена еще на 15 суток ареста

Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова осуждена еще на 15 суток административного ареста, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".



Она признана виновной по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Речь идет о многотысячной стихийной демонстрации в Минске 23 августа.



Ковалькова и еще один член президиума КС, глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, были задержаны утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда они пришли поддержать рабочих. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). На Ковалькову был также составлен протокол за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).

Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей. 25 августа они были осуждены на 10 суток административного ареста. Арест отбывали сначала в ЦИП, а затем были перевезены в Жодино (Минская область).

Сегодня Ковалькова и Дылевский должны были выйти на свободу, однако вместо освобождения из жодинского СИЗО их привезли в суд Центрального района Минска.

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Татьяна Коровенкова, БелаПАН.