Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В минувшую пятницу в г.Витебск состоялась церемония чествования лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины — 2019». За 11 лет существования этой доброй традициив регионе отмечены заслуги

более тысячи лучших представителей трудовых коллективов области.

В этом году список золотого фонда Витебщины пополнился пятью десятками новых имен. В их числе трое представителей Дубровенского района.













После ввода в эксплуатацию ООО «М-1 компани», руководит которым Фарид Сабитов, в Дубровенском районе создано более 380 новых рабочих мест. Объем инвестиций предприятия в экономику области в 2019 году составил более 880 тысяч белорусских рублей.







За весомый вклад в строительство, реконструкцию и ремонт закрепленных дорог, ежегодное наращивание объемов выполняемых работ почетного звания удостоен водитель погрузчика Дубровенского ДРСУ №108 Александр Кулешов.

По заслугам оценен труд уроженца Дубровенского района Александра Кокши. В свои тридцать лет мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо является чемпионом II Европейских игр. Он активно пропагандирует здоровый образ жизни, воспитывает любовь к спорту у подрастающего поколения, является спонсором областного турнира по борьбе самбо и дзюдо среди детских спортивных школ Беларуси. Символично, что Александр Кокша стал тридцатым лауреатом звания «Человек года Витебщины» среди представителей Дубровенского района.













Обращаясь к присутствующим на торжественном мероприятии, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв отметил: «Эти люди своими делами и поступками укрепляли социально-экономический потенциал области, проявили хозяйственность, профессионализм, ответственность, патриотизм. Тем самым доказали, что вечные ценности — любовь к Родине, забота о ближнем, стремление творить добро — по-настоящему бесценны».

Подводя итоги 2019 года Николай Шерстнёв сказал, что на Витебщине обеспечена положительная динамика в социальной и производственных сферах. Основные отрасли экономики работают с чистой прибылью, положительной рентабельностью продаж. За 2019 год число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось более чем на тысячу, численность самозанятых возросла в 1,2 раза. На Витебщине начали работу 428 новых предприятий и производств, открылись 46 агроэкоусадеб, продолжается модернизация Оршанского льнокомбината, ОАО «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», Витебская бройлерная птицефабрика, строительства завода по производству белой жести в Миорах и объектов промышленно-логистического центра «Бремино-Орша».

Свои достижения есть и у аграриев области. В 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур был увеличен более чем на четверть, возросло производство картофеля, рапса, молока и яиц, ведется строительство новых молочно-товарных ферм.

Руководитель области отметил, что для достижения технологического прорыва в аграрной отрасли, выполнения задач, поставленных Президентом Беларуси, потребуется строжайшая дисциплина и напряжение сил на каждом рабочем месте.

Немаловажную роль в укреплении экономики области играет развитие предпринимательской деятельности.

По словам Николая Шерстнёва треть инвестиций и половина экспорта товаров — заслуга именно предпринимательского сектора.

На обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, укрепление демографического потенциала, здоровья населения, роста денежных доходов направлена социальная политика, проводимая в области. Благоустройство населенных пунктов, строительство школ, спортивных комплексов и медицинских центров, станций обезжелезивания, ряда других объектов — все это для комфортной жизнедеятельности человека.

Николай Шерстнёв уверен, что на Витебщине есть огромный потенциал уверенного движения вперед. А для решения самых смелых и амбициозных задач необходимо ответственное отношение к делу каждого человека на своем рабочем месте.

Пускай же людей со светом в душе, горящими глазами и ежедневно творящими добрые дела на Витебщине становится все больше и больше.



















Светлана ШУРПАКОВА.

Фото автора.