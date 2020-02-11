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Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)

11.02.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)

В минувшую пятницу в г.Витебск состоялась церемония чествования лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины — 2019». За 11 лет существования этой доброй традициив регионе отмечены заслуги
более тысячи лучших представителей трудовых коллективов области.
В этом году список золотого фонда Витебщины пополнился пятью десятками новых имен. В их числе трое представителей Дубровенского района.


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)

После ввода в эксплуатацию ООО «М-1 компани», руководит которым Фарид Сабитов, в Дубровенском районе создано более 380 новых рабочих мест. Объем инвестиций предприятия в экономику области в 2019 году составил более 880 тысяч белорусских рублей.


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)

За весомый вклад в строительство, реконструкцию и ремонт закрепленных дорог, ежегодное наращивание объемов выполняемых работ почетного звания удостоен водитель погрузчика Дубровенского ДРСУ №108 Александр Кулешов.

По заслугам оценен труд уроженца Дубровенского района Александра Кокши. В свои тридцать лет мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо является чемпионом II Европейских игр. Он активно пропагандирует здоровый образ жизни, воспитывает любовь к спорту у подрастающего поколения, является спонсором областного турнира по борьбе самбо и дзюдо среди детских спортивных школ Беларуси. Символично, что Александр Кокша стал тридцатым лауреатом звания «Человек года Витебщины» среди представителей Дубровенского района.


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)

Обращаясь к присутствующим на торжественном мероприятии, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв отметил: «Эти люди своими делами и поступками укрепляли социально-экономический потенциал области, проявили хозяйственность, профессионализм, ответственность, патриотизм. Тем самым доказали, что вечные ценности — любовь к Родине, забота о ближнем, стремление творить добро — по-настоящему бесценны».
Подводя итоги 2019 года Николай Шерстнёв сказал, что на Витебщине обеспечена положительная динамика в социальной и производственных сферах. Основные отрасли экономики работают с чистой прибылью, положительной рентабельностью продаж. За 2019 год число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось более чем на тысячу, численность самозанятых возросла в 1,2 раза. На Витебщине начали работу 428 новых предприятий и производств, открылись 46 агроэкоусадеб, продолжается модернизация Оршанского льнокомбината, ОАО «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», Витебская бройлерная птицефабрика, строительства завода по производству белой жести в Миорах и объектов промышленно-логистического центра «Бремино-Орша».
Свои достижения есть и у аграриев области. В 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур был увеличен более чем на четверть, возросло производство картофеля, рапса, молока и яиц, ведется строительство новых молочно-товарных ферм.
Руководитель области отметил, что для достижения технологического прорыва в аграрной отрасли, выполнения задач, поставленных Президентом Беларуси, потребуется строжайшая дисциплина и напряжение сил на каждом рабочем месте.
Немаловажную роль в укреплении экономики области играет развитие предпринимательской деятельности.
По словам Николая Шерстнёва треть инвестиций и половина экспорта товаров — заслуга именно предпринимательского сектора.
На обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, укрепление демографического потенциала, здоровья населения, роста денежных доходов направлена социальная политика, проводимая в области. Благоустройство населенных пунктов, строительство школ, спортивных комплексов и медицинских центров, станций обезжелезивания, ряда других объектов — все это для комфортной жизнедеятельности человека.
Николай Шерстнёв уверен, что на Витебщине есть огромный потенциал уверенного движения вперед. А для решения самых смелых и амбициозных задач необходимо ответственное отношение к делу каждого человека на своем рабочем месте.
Пускай же людей со светом в душе, горящими глазами и ежедневно творящими добрые дела на Витебщине становится все больше и больше.


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)


Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины»(фото)

Светлана ШУРПАКОВА.
Фото автора.

 
Теги: Витебск
 
 
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В минувшую пятницу в г.Витебск состоялась церемония чествования лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины — 2019». За 11 лет существования
 
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