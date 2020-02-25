III Областной форум работающей молодежи прошел в Витебске

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





III Областной форум работающей молодежи собрал более 100 человек из разных уголков Витебщины. Актовый зал физкультурно-оздоровительного комплекса РУП «Витебскэнерго» послужил площадкой для открытого диалога между экспертами и молодыми участниками форума. Здесь собрались представители разных профессий, интересов и взглядов, но кое-что их объединяет — это желание развиваться и преумножать потенциал своей малой родины и страны в целом. Организаторами форума выступили Витебский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.



















Форум начался с общения с экспертами, в составе которых выступили представители органов власти: помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол, начальник отдела идеологической работы, по делам молодежи, религий и национальностей Петр Гнутенко, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов, начальник отдела развития предпринимательства комитета экономики облисполкома Александр Трофимов, председатель областного союза нанимателей Владимир Туравинов. Открытый диалог ставил перед собой задачу обсудить новые векторы развития региона, карьерные возможности для талантливой молодежи, развитие волонтерства, вопросы поддержки молодых лидеров.

Открытый диалог показал, что работающая молодежь сего¬дня заинтересована в развитии, карьерном росте, в частности, открытии своего дела. Поднимались вопросы оформления индивидуального предпринимательства, ведения бизнеса, взаимодействия с подчиненными, налаживания связей и многое другое. Эксперты с воодушевлением делились личным опытом, рассказывали о взлетах и падениях.

— За успехом стоит история разочарований, неудач и даже краха, нужно быть готовым ко всему, — единогласно предупредили эксперты амбициозных молодых людей.

Высокопоставленные гости также задавали встречные вопросы представителям работающей молодежи. В частности, помощник Президента Анатолий Линевич поднял тему качества досуга не только в областном городе, а и в районных центрах. Эксперт выразил заинтересованность в обеспечении молодежи возможностью разнообразного отдыха, чтобы максимально воплощать их идеи и раскрывать таланты. В завершении беседы участники форума сделали общее фото с экспертами — кто-то на память о встрече, а кто-то на удачу.

Организаторы областного форума позаботились о практической значимости мероприятия, предоставив возможность познакомиться с работой некоторых предприятий и организаций. Все делегаты были разделены по специализированным секциям, в зависимости от того, как область занятости работа¬ющей молодежи перекликается с направленностью той или иной организации. Так, участники форума посетили ООО «Фортекс — водные технологии», ООО «Управляющая компания холдинга» Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», РУП ФОК «Витебскэнерго» и Витебский государственный университет им.П.М. Машерова.













Помимо интенсивной теоретической работы, участников форума ждали приятные сюрпризы в виде интерактивных квестов, экскурсий по музеям, акции и конкурсы.

Корреспондент «Дняпроўскай праўды» вместе с представителями других печатных СМИ региона приняла участие в мастер-классе по работе в интернет-пространстве. Интерактивной площадкой для молодых журналистов послужил ВГУ им.П.М.Машерова. В конференц-зале с гостями встретился начальник медиацентра университета Андрей Кравченко, он рассказал об основных направлениях работы медиацентра, о новых проектах, продемонстрировал влоги на ютуб-канале и поделился некоторыми фишками для привлечения пользовательского трафика на информационные интернет-ресурсы. Кстати, медиацентр ВГУ стал обладателем диплома I степени как лучший информационный сайт высшего учебного заведения.







Интересным, а для многих молодых журналистов — в новинку, был опыт участия в съемке одной из серий проекта медиацентра «Мова гучыць». В студии видеозаписи корреспонденты печатных изданий читали на камеру строчки из стихотворения на белорусском языке, тем самым попробовав себя в роли тележурналиста. Премьера ролика состоялась в этот же день, когда участники интерактивных площадок делились впечатлениями о проведении форума.

Витебский государственный университет символично посвятил часть времени Петру Мироновичу Машерову, чье имя носит это учреждение образования. Журналисты попали на настоящий квест по биографии этой исторической личности, тесно связанной с историей Великой Отечественной войны. Квест был выстроен по плану одного дня на войне: участники побывали в засаде, подержали в руках оружие, подавали сигналы азбуки Морзе товарищам с помощью фонарика и попробовали солдатский хлеб у палатки. При этом нужно было внимательно слушать и не терять бдительности, ведь в случае неверного ответа на вопрос экскурсовода, участник получал «боевое ранение». К слову, каждый участник вышел живым с «поля боя», получив лишь незначительные «ранения». Так, группа вспомнила биографию Петра Машерова и даже узнала что-то новое.













В продолжении знакомства с университетом, молодые журналисты оказались в хранилище старинных книг, где представлены как оригиналы, так и факсимиле редких образцов. Наибольший интерес у журналистов вызвали иллюстрированные книги, выполненные в тонкой доскональной технике художественного письма.

Далее работа интерактивной группы переместилась на художественно-графический факультет, где прошла акция «Малая родина — в сердцах молодых». Ничто так не объединяет, как совместное творчество. Модераторы встречи подготовили холст и дали каждому участнику возможность отыскать в себе таланты художника, оставив частичку своего видения малой родины.

В завершение работы по секциям рабочая молодежь собралась вновь в актовом зале физкультурно-оздоровительного центра, чтобы поделиться результатами насыщенного дня и, конечно, яркими впечатлениями.

Анна ХАДКЕВИЧ.