Ориентировка. Ушел из дома 18 мая и не вернулся Романов Януш Васильевич

Источник материала: Новости Докшицы



18 мая в 21 часов 10 минут в РОВД обратилась оператор машинного доения КУП «Докшицкий» Романова Анна Ивановна, 1977 г.р., прож. Докшицкий район, а/г. Крулевщйна ул. Заречная д.13 о том, что 18 мая около 17 часов 30 минут из дома по указанному адресу ушёл её сын, учащийся 9-го класса УО Крулевщинская средняя школа Романов Януш Васильевич, 17.04.2005 г.р., проживающий совместно и до настоящего времени его местонахождения неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волос светло русый с чёлкой зачёсанной на право, глаза карие, нос прямой.

Был одет: шапка серого цвета, серая летняя байка с капюшоном, брюки темно-синего цвета, чёрные кроссовки. При себе имел мобильный телефон без сим-карты, рюкзак с вещами.

Ранее неоднократно уходил из дома.