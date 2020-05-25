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Ориентировка. Ушел из дома 18 мая и не вернулся Романов Януш Васильевич

25.05.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Ориентировка. Ушел из дома 18 мая и не вернулся Романов Януш Васильевич
18 мая в 21 часов 10 минут в РОВД обратилась оператор машинного доения КУП «Докшицкий» Романова Анна Ивановна, 1977 г.р., прож. Докшицкий район, а/г. Крулевщйна ул. Заречная д.13 о том, что 18 мая около 17 часов 30 минут из дома по указанному адресу ушёл её сын, учащийся 9-го класса УО Крулевщинская средняя школа Романов Януш Васильевич, 17.04.2005 г.р., проживающий совместно и до настоящего времени его местонахождения неизвестно.
Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волос светло русый с чёлкой зачёсанной на право, глаза карие, нос прямой.
Был одет: шапка серого цвета, серая летняя байка с капюшоном, брюки темно-синего цвета, чёрные кроссовки. При себе имел мобильный телефон без сим-карты, рюкзак с вещами.
Ранее неоднократно уходил из дома.

 
 
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18 мая в 21 часов 10 минут в РОВД обратилась оператор машинного доения КУП «Докшицкий» Романова Анна Ивановна, 1977 г.р.,
 
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