ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дорожная ситуация за минувшие выходные

01.06.2020 19:20 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек, один из них ребенок. Еще 13 человек травмированы. Тем временем установлено 137 пьяных водителей и 335 шоферов без водительских прав. 
В Гродненском районе, предварительно, нетрезвый водитель не справился с управлением и выехал с дроги, после чего столкнулся с деревом. По информации ГАИ, у 24-летнего шофера не было прав. В результате аварии погиб 17-летний пассажир, еще двое людей - 14 летняя девочка и 21-летний парень - госпитализированы. 
На объездной трассе Могилева столкнулись мотоцикл и легковушка - погиб байкер. По информации ГАИ, накануне днем 52-летний водитель Volkswagen пытался развернуться на трассе. По версии ведомства, шофер не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение со встречным мотоциклом "Ямаха". 28-летний мотоциклист погиб на месте ДТП. Водителя авто госпитализировали. 

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек, один из них ребенок. Еще 13 человек травмированы. Тем временем установлено 137 пьяных водителей и 335 шоферов без...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В столице задержали ребят, которые по деталям разбирали чужой БМВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика