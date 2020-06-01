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Дорожная ситуация за минувшие выходные
01.06.2020 19:20 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек, один из них ребенок. Еще 13 человек травмированы. Тем временем установлено 137 пьяных водителей и 335 шоферов без водительских прав.
В Гродненском районе, предварительно, нетрезвый водитель не справился с управлением и выехал с дроги, после чего столкнулся с деревом. По информации ГАИ, у 24-летнего шофера не было прав. В результате аварии погиб 17-летний пассажир, еще двое людей - 14 летняя девочка и 21-летний парень - госпитализированы.
На объездной трассе Могилева столкнулись мотоцикл и легковушка - погиб байкер. По информации ГАИ, накануне днем 52-летний водитель Volkswagen пытался развернуться на трассе. По версии ведомства, шофер не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение со встречным мотоциклом "Ямаха". 28-летний мотоциклист погиб на месте ДТП. Водителя авто госпитализировали.
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ГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек, один из них ребенок. Еще 13 человек травмированы. Тем временем установлено 137 пьяных водителей и 335 шоферов без...
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