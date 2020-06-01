|
Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже велосипеда
01.06.2020 19:20 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTИнцидент случился в Заславле. Местный житель обратился в милицию за помощью, он рассказал, что лишился велосипеда. Транспорт находился в тамбуре, откуда исчез. Владелец оценил имущество в 450 рублей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, тогда и удалось пролить свет на ситуацию и выйти на злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Минска. Ранее он не был судим. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент случился в Заславле. Местный житель обратился в милицию за помощью, он рассказал, что лишился велосипеда. Транспорт находился в тамбуре, откуда исчез....
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)