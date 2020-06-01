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Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже велосипеда

01.06.2020 19:20 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент случился в Заславле. Местный житель обратился в милицию за помощью, он рассказал, что лишился велосипеда. Транспорт находился в тамбуре, откуда исчез. Владелец оценил имущество в 450 рублей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, тогда и удалось пролить свет на ситуацию и выйти на злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Минска. Ранее он не был судим. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. 
 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент случился в Заславле. Местный житель обратился в милицию за помощью, он рассказал, что лишился велосипеда. Транспорт находился в тамбуре, откуда исчез....
 
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