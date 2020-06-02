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МЧС столицы обращает внимание на сезонную проблему - возросло количество пожаров на балконах

02.06.2020 19:22 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Крупное ЧП в Шумилинском районе унесло жизнь человека. На пожаре погиб пенсионер. Сообщение в МЧС поступило накануне днем. Огнем были охвачены сразу три постройки: жилой дом и два сарая. Во время тушения спасатели под слоем обрушившихся конструкций обнаружили труп хозяина подворья. Известно, что мужчине 90 лет, Что именно стало причиной трагедии, выясняют специалисты. Стихия практически полностью уничтожила и основное имущество, и интерьер в нем. 

МЧС столицы обращает внимание на сезонную проблему - возросло количество пожаров на балконах


Едва не закончился трагедией пожар в агрогородке Городец Рогачевского района. Накануне утром вспыхнули "жигули", припаркованные в частном гараже. Машину попыталась спасти своими силами хозяйка дома, но при этом серьезно пострадала. 48-летняя женщина получила ожоги, смогла самостоятельно выбраться из гаража, но на улице потеряла сознание. В таком состоянии ее  обнаружили бойцы МЧС, прибывшие на вызов. Пострадавшую госпитализировали в Рогачевскую больницу. Огонь был настолько сильным, что от постройки остались только кирпичные стены, автомобиль полностью выгорел. Среди версий возгорания две основные - проблемы с электросетями и  неосторожность при курении. 

МЧС столицы обращает внимание на сезонную проблему - возросло количество пожаров на балконах


МЧС столицы обращает внимание на сезонную проблему - в связи с потеплением резко возросло количество пожаров на балконах. За последние два дня  такие сообщения трижды поступали на горячую линию. Основная причина - открытые оконные рамы и выброшенные соседями окурки. Видимо, люди не задумываются о последствиях, пока к ним самим не прилетит такой неприятный сюрприз. К примеру, на улице Авиации пожар произошел ночью. Загорелся балкон, а затем и комната в квартире. Никто не пострадал, квартира требует ремонта. В то же время в МЧС напоминают, брошенный с балкона окурок - не только признак хамства и беспечности, но и правонарушение, за которое по закону предусмотрен штраф.

 
 
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Крупное ЧП в Шумилинском районе унесло жизнь человека. На пожаре погиб пенсионер. Сообщение в МЧС поступило накануне днем. Огнем были охвачены сразу три постройки:...
 
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