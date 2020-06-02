ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина, разгромивший павильон космонавтики на аэродроме "Боровая", задержан

02.06.2020 19:22 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дверь и витрины  вдребезги. Мужчина, разгромивший павильон космонавтики на аэродроме "Боровая", задержан. По некоторой информации, днем он собирался посетить музей, однако, до официального визита решил сходить на разведку. Но вот зачем устроил погром экспозиции, пояснить не смог. Как сообщили в милиции, в момент инцидента дебошир был пьян. Не исключено, что разгоряченное состояние и вызвало приступ ярости. Причиненный ущерб оценили в 500 рублей. А поведение мужчины стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Хулиганство".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дверь и витрины  вдребезги. Мужчина, разгромивший павильон космонавтики на аэродроме "Боровая", задержан. По некоторой информации, днем он собирался посетить...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске задержать нетрезвого водителя помогли неравнодушные очевидцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика