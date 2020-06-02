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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчина, разгромивший павильон космонавтики на аэродроме "Боровая", задержан Дверь и витрины вдребезги. Мужчина, разгромивший павильон космонавтики на аэродроме "Боровая", задержан. По некоторой информации, днем он собирался посетить...

Дверь и витрины вдребезги. Мужчина, разгромивший павильон космонавтики на аэродроме "Боровая", задержан. По некоторой информации, днем он собирался посетить музей, однако, до официального визита решил сходить на разведку. Но вот зачем устроил погром экспозиции, пояснить не смог. Как сообщили в милиции, в момент инцидента дебошир был пьян. Не исключено, что разгоряченное состояние и вызвало приступ ярости. Причиненный ущерб оценили в 500 рублей. А поведение мужчины стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Хулиганство".