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В Минске молодой человек вел интернет-торговлю, представляясь девушкой
03.06.2020 19:54 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTМастер виртуальной реальности. В Минске молодой человек вел интернет-торговлю, представляясь девушкой. Такова первоначальная версия следствия, 24-летний подозреваемый задержан. По информации ведомства, ушлый парень на протяжении нескольких месяцев размещал на сайтах объявления о продаже различных товаров: детских игрушек, норковой шубы, стиральной машины. Тем, кто клюнул на удочку, продавец предлагал отправить всю сумму в качестве предоплаты на карту, а товар, мол, вышлет почтой. Но по классике такой схемы, после того как получал деньги, переставал выходить на связь. Парню предъявлено обвинение в мошенничестве. СК ищет потерпевших: если вы попали в похожую ситуацию, обратитесь по телефонам: /017/ 239 26 13 или /044/ 500 31 11.
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Мастер виртуальной реальности. В Минске молодой человек вел интернет-торговлю, представляясь девушкой. Такова первоначальная версия следствия, 24-летний...
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