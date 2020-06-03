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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Играя на доверии, минчанка убеждала своих друзей в том, что ей просто необходима крупная сумма денег Продуманный план - идея выигрышная. Цель - заполучить деньги, средства - привести убедительные аргументы. Так, играя на доверии, минчанка и сумела достичь...

Продуманный план - идея выигрышная. Цель - заполучить деньги, средства - привести убедительные аргументы. Так, играя на доверии, минчанка и сумела достичь необходимой цели. Женщина убеждала своих друзей в том, что ей просто необходима крупная сумма денег. И нужны они здесь и сейчас, времени на раздумья нет. Однако заем ей нужен ненадолго. Как только все вопросы будут решены, леди немедленно вернет взятое взаймы. А оплатить она собиралась, например, лечение родственницы, или взнос нужен на развитие большого дела. Причины разные, но все серьезные.Вот и соглашались доверчивые люди помочь. Сколько удалось заполучить аферистке и на что она потратила все деньги, в материалеБолее 14 заявлений поступило правоохранителям от жертв аферистки. Люди сообщали о том, что передали деньги знакомой, но назад долг так и не получили. Суммы называли разные, да и предлоги займа были разные, в том числе для лечения близких. Главное действующее лицо - 52-летняя жительница столицы. По информации правоохранителей, подобной деятельностью дама занималась около года. Причем деньги не только одолжала у знакомых, но и выводила со счетов фирмы, на которую работала. Речь в данном случае идет не менее чем о 70 000 долларов.В компании женщина работала бухгалтером. Несложно догадаться, что со своими друзьями злоумышленница банально играла на их доверии. И главное, что игра всегда была убедительная.Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, статья «Мошенничество». В милиции говорят, если и вы пострадали от действий женщины на фото, просьба обращаться, номер телефона: