ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Играя на доверии, минчанка убеждала своих друзей в том, что ей просто необходима крупная сумма денег

03.06.2020 19:54 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Продуманный план - идея выигрышная. Цель - заполучить деньги, средства - привести убедительные аргументы. Так, играя на доверии, минчанка и сумела достичь необходимой цели. Женщина убеждала своих друзей в том, что ей просто необходима крупная сумма денег. И нужны они здесь и сейчас, времени на раздумья нет. Однако заем ей нужен ненадолго. Как только все вопросы будут решены, леди немедленно вернет взятое взаймы. А оплатить она собиралась, например, лечение родственницы, или взнос нужен на развитие большого дела. Причины разные, но все серьезные. 

Вот и соглашались доверчивые люди помочь. Сколько удалось заполучить аферистке и на что она потратила все деньги, в материале Карины Пашковой. 
Более 14 заявлений поступило правоохранителям от жертв аферистки. Люди сообщали о том, что передали деньги знакомой, но назад долг так и не получили. Суммы называли разные, да и предлоги займа были разные, в том числе для лечения близких. Главное действующее лицо - 52-летняя жительница столицы.  По информации правоохранителей, подобной деятельностью дама занималась около года. Причем деньги не только одолжала у знакомых, но и выводила со счетов фирмы, на которую работала. Речь в данном случае идет не менее чем о 70 000 долларов.  
В компании женщина работала бухгалтером. Несложно догадаться, что со своими друзьями злоумышленница банально играла на их доверии. И главное, что игра всегда была  убедительная.
Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, статья «Мошенничество». В милиции говорят, если и вы пострадали от действий женщины на фото, просьба обращаться, номер телефона: /29/ 686 76 90.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продуманный план - идея выигрышная. Цель - заполучить деньги, средства - привести убедительные аргументы. Так, играя на доверии, минчанка и сумела достичь...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске молодой человек вел интернет-торговлю, представляясь девушкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика