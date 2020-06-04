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Дорожная милиция в столице с погоней задержала нетрезвого водителя
04.06.2020 10:02 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЗаехал в тупик и пытался убежать. Дорожная милиция в столице с погоней задержала нетрезвого водителя. Виляющую машину заметили инспекторы на проспекте Независимости и попросили водителя остановиться. Однако шофер прибавил скорость. Началось преследование. В итоге нарушитель уперся в конец парковки, бросил авто и побежал. Его догнали. Медосвидетельствование показало почти промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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Заехал в тупик и пытался убежать. Дорожная милиция в столице с погоней задержала нетрезвого водителя. Виляющую машину заметили инспекторы на проспекте...
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