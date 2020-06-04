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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дорожная милиция в столице с погоней задержала нетрезвого водителя Заехал в тупик и пытался убежать. Дорожная милиция в столице с погоней задержала нетрезвого водителя. Виляющую машину заметили инспекторы на проспекте...

Заехал в тупик и пытался убежать. Дорожная милиция в столице с погоней задержала нетрезвого водителя. Виляющую машину заметили инспекторы на проспекте Независимости и попросили водителя остановиться. Однако шофер прибавил скорость. Началось преследование. В итоге нарушитель уперся в конец парковки, бросил авто и побежал. Его догнали. Медосвидетельствование показало почти промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.