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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске милиционеры вернули хозяйке пропавшего любимца Женщина прогуливалась с собакой, оставила ее возле входа, а сама зашла в магазин. Когда владелица вышла на улицу, мопса уже не было. Установлено, что пока питомец...

Женщина прогуливалась с собакой, оставила ее возле входа, а сама зашла в магазин. Когда владелица вышла на улицу, мопса уже не было. Установлено, что пока питомец находился без присмотра, его забрала молодая барышня. Видимо, девушка хотела воплотить детскую мечту и унесла нового друга домой. Однако родители так и не разрешили ей оставить собаку.