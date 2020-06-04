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В Минске милиционеры вернули хозяйке пропавшего любимца

04.06.2020 10:02 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Женщина прогуливалась с собакой, оставила ее возле входа, а сама зашла в магазин. Когда владелица вышла на улицу, мопса уже не было. Установлено, что пока питомец находился без присмотра, его забрала молодая барышня. Видимо, девушка хотела воплотить детскую мечту и унесла нового друга домой. Однако родители так и не разрешили ей оставить собаку. 
 
 
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Женщина прогуливалась с собакой, оставила ее возле входа, а сама зашла в магазин. Когда владелица вышла на улицу, мопса уже не было. Установлено, что пока питомец...
 
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