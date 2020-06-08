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Спасатели пришли на помощь мужчине, рука которого застряла в игровом автомате
08.06.2020 19:08 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTПогнался за шальными деньгами и попал в ловушку. В столице спасатели пришли на помощь мужчине, рука которого застряла в игровом автомате. Принцип работы развлекательного аттракциона весьма прост: воздушный насос поднимает вверх игрушечные и подлинные купюры, а клиент получает возможность поймать летающие банкноты. Таким образом, можно сорвать куш. Но тут минчанин, видимо, перестарался и оказался пленником конструкции. Очевидцы вызвали бойцов МЧС, руку молодого человека освободили - он не пострадал.
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Погнался за шальными деньгами и попал в ловушку. В столице спасатели пришли на помощь мужчине, рука которого застряла в игровом автомате. Принцип работы...
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