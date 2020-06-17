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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минском районе правоохранители задержали жулика, которого подозревают в серии краж с кладбищ В милицию обратились родственники умерших. Они рассказали, что с мест захоронения некто похитил бронзовые буквы, цветы и вазочки. Все случилось на кладбище вблизи...

В милицию обратились родственники умерших. Они рассказали, что с мест захоронения некто похитил бронзовые буквы, цветы и вазочки. Все случилось на кладбище вблизи агрогородка Гатово. Сотрудники милиции оперативно разобрались в деле и установили подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина, ранее он был судим. Таким образом он промышлял около месяца, за это время посетил порядка 15 мест захоронения. Имущество хранил в тайниках, в дальнейшем похищенное планировалось реализовать. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.