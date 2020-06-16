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В Минске задержали женщину, которая занималась перепродажей парфюмерии и косметики

16.06.2020 19:22 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Что примечательно, как такового поставщика у нее не было - подозреваемая просто выносила товар из магазина. Так в милицию обратились представители одного из торговых объектов столицы. У них пропали несколько флаконов туалетной воды и более  восьми наименований косметики на сумму порядка 600 рублей. При этом подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения. Ею оказалась 32-летняя неработающая минчанка.

Материалы проверки переданы в районный СК. Правовую оценку действиям женщины дадут уже следователи.

 
 
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Что примечательно, как такового поставщика у нее не было - подозреваемая просто выносила товар из магазина. Так в милицию обратились представители одного из...
 
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