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В Минске задержали женщину, которая занималась перепродажей парфюмерии и косметики
16.06.2020 19:22 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЧто примечательно, как такового поставщика у нее не было - подозреваемая просто выносила товар из магазина. Так в милицию обратились представители одного из торговых объектов столицы. У них пропали несколько флаконов туалетной воды и более восьми наименований косметики на сумму порядка 600 рублей. При этом подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения. Ею оказалась 32-летняя неработающая минчанка.
Материалы проверки переданы в районный СК. Правовую оценку действиям женщины дадут уже следователи.
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Что примечательно, как такового поставщика у нее не было - подозреваемая просто выносила товар из магазина. Так в милицию обратились представители одного из...
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