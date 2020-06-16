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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержали женщину, которая занималась перепродажей парфюмерии и косметики Что примечательно, как такового поставщика у нее не было - подозреваемая просто выносила товар из магазина. Так в милицию обратились представители одного из...

Что примечательно, как такового поставщика у нее не было - подозреваемая просто выносила товар из магазина. Так в милицию обратились представители одного из торговых объектов столицы. У них пропали несколько флаконов туалетной воды и более восьми наименований косметики на сумму порядка 600 рублей. При этом подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения. Ею оказалась 32-летняя неработающая минчанка.Материалы проверки переданы в районный СК. Правовую оценку действиям женщины дадут уже следователи.