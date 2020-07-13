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Столичные оперативники задержали подозреваемых в хищении из автомобиля

13.07.2020 09:32 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Канистры с топливом, аккумулятор и ящик с инструментами. Столичные оперативники задержали подозреваемых в хищении из автомобиля. Это двое неработающих жителей Минска 30 и 33 лет. Установлено, что весь улов они продали за 70 рублей. Вместе с тем сумма ущерба составила 500 рублей. Имущество возвращено владельцу. 
 
Теги: Минск
 
 
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Канистры с топливом, аккумулятор и ящик с инструментами. Столичные оперативники задержали подозреваемых в хищении из автомобиля. Это двое неработающих жителей...
 
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