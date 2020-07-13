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Сегодня должны озвучить решение по делу о договорных матчах

13.07.2020 09:32 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет об игровых видах спорта - футболе и волейболе.  Накануне суд Московского района Минска объявил дату вынесения приговора - 13 июля. Как известно, прокурор просит приговорить экс-игрока "Орши" и "Нафтана"  к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Плюс обвинение предлагает изменить  меру пресечения на  заключение под стражу.
Для бывших футболистов  Боровицкого и  Ланько запросили до  четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности. Для экс-волейболиста "Коммунальника" Дениса Осипова  наказанием может стать штраф в 500 базовых величин. На сегодня это 13 500 рублей. И напомним, что на скамье подсудимых 20 человек - 19 из футбола и 1 экс-волейболист. Они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса - "Подкуп участников профессиональных соревнований", "Покушение на такой подкуп"  и  "Хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор". В деле рассматривают 16 договорных матчей - 15 в футболе и 1 волейбольный, ставший для организаторов последним.
Какими будет решение суда, расскажем в нашем вечернем эфире. 

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет об игровых видах спорта - футболе и волейболе.  Накануне суд Московского района Минска объявил дату вынесения приговора - 13 июля. Как известно, прокурор...
 
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