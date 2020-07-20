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Столичные сыщики задержали мужчину, которого подозревают в краже инструмента из торговых объектов Минска

20.07.2020 10:02 — | БT  
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Источник материала: БT

 В милиции говорят, что причина - пустые карманы накануне праздника. В Советское РУВД обратились сотрудники одного из магазинов, которые сообщили, что из торгового зала была похищена дрель. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили личность похитителя. Им оказался ранее судимый 40-летний минчанин. Оказалось, что первую кражу мужчина совершил в преддверии своего дня рождения. Попав в один из магазинов бытовой техники, подозреваемый взял дрель, которую в последующем продал на одном из рынков столицы. На следующий день он предложил приятелю присоединиться. Вдвоем компаньоны совершили кражу еще двух инструментов. В последующем трофей они спрятали во дворе рядом с торговым центром. 

 
 
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 В милиции говорят, что причина - пустые карманы накануне праздника. В Советское РУВД обратились сотрудники одного из магазинов, которые сообщили, что из торгового...
 
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