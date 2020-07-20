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Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Минске

20.07.2020 10:02 — | БT  
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Источник материала: БT

Смертельное ДТП в Минске - в ночь на воскресенье водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и погиб. Инцидент произошел на улице Немига около 4 утра. По информации ГАИ, байкер задел бордюр, а затем его вынесло за пределы проезжей части. На место прибыли медики, однако спасти водителя не удалось - он скончался. Все обстоятельства аварии устанавливают эксперты и следователи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельное ДТП в Минске - в ночь на воскресенье водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и погиб. Инцидент произошел на улице...
 
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