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Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Минске
20.07.2020 10:02 — | БT
Источник материала: БTСмертельное ДТП в Минске - в ночь на воскресенье водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и погиб. Инцидент произошел на улице Немига около 4 утра. По информации ГАИ, байкер задел бордюр, а затем его вынесло за пределы проезжей части. На место прибыли медики, однако спасти водителя не удалось - он скончался. Все обстоятельства аварии устанавливают эксперты и следователи.
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Смертельное ДТП в Минске - в ночь на воскресенье водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и погиб. Инцидент произошел на улице...
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