ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Досрочное голосование: день второй

06.08.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Досрочное голосование: день второй

Светлана Ветошкина поздравляет Данилу Соколова.

 

Дубровенцы принимают активное участие в досрочном голосовании. Это и понятно: августовские выходные для жителей сельской местности — горячая пора: и в огородах нужно успеть навести порядок, и в лес по грибы-ягоды заглянуть, и к школе детей подготовить.
Вот и во второй день досрочного голосования участки не пустовали. Так, на участке №3 в г.Дубровно первая половина дня прошла под знаком юности и преемственности.


Досрочное голосование: день второй


Досрочное голосование: день второй

Виталия Зинькович и ее мама Ирина Анатольевна


Досрочное голосование: день второй

Горбачевская Виктория и ее мама Инна Геннадьевна.

На участке, расположенном в средней школе №2, впервые реализовали свое конституционное право Виктория Горбачева, Виталия Зинькович и Данила Соколов. В память о таком знаменательном событии председатель участковой комиссии Светлана Ветошкина вручила молодым людям буклет о малой родине и календарь-поздравление впервые голосовавшему.
Кстати, девушки были на участке для голосования с мамами, а Соколовы пришли отдать свой голос всей семьей.


Досрочное голосование: день второй

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дубровенцы принимают активное участие в досрочном голосовании. Это и понятно: августовские выходные для жителей сельской местности — горячая пора:
 
Новости дня
Новости регионов
 
Водитель "Лады" не определился, в каком ряду ему ехать, и попал под колеса самосвала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика