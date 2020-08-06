Досрочное голосование: день второй

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы принимают активное участие в досрочном голосовании. Это и понятно: августовские выходные для жителей сельской местности — горячая пора: и в огородах нужно успеть навести порядок, и в лес по грибы-ягоды заглянуть, и к школе детей подготовить.

Вот и во второй день досрочного голосования участки не пустовали. Так, на участке №3 в г.Дубровно первая половина дня прошла под знаком юности и преемственности.







На участке, расположенном в средней школе №2, впервые реализовали свое конституционное право Виктория Горбачева, Виталия Зинькович и Данила Соколов. В память о таком знаменательном событии председатель участковой комиссии Светлана Ветошкина вручила молодым людям буклет о малой родине и календарь-поздравление впервые голосовавшему.

Кстати, девушки были на участке для голосования с мамами, а Соколовы пришли отдать свой голос всей семьей.





