Галина Рыбалтовская: «Я самая счастливая, я вижу, как растут мои внуки»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С главным зоотехником ОАО «Несвижские Островки» Галиной Рыбалтовской по роду своей деятельности приходилось встречаться и раньше. Миловидная, добродушная, в разговоре — приятная и открытая, с искорками теплоты и понимания в глазах. Буквально через несколько минут общения с ней начинаешь ощущать, как тебя окутывает аура ее доброжелательности и какой-то удивительной всеобъемлющей любви. Казалось, что Галина Викторовна уж точно была рождена под счастливой звездой, ведь так искренне желать добра другим могут только счастливые люди. Лишь некий оттенок грусти и печали в ее глазах заставлял сомневаться в этом предположении…

Удивительно, насколько непредсказуемой бывает жизнь. Разве могла предположить веселая и задорная Галочка, что ее отец скоропостижно уйдет из жизни в расцвете сил, что они со старшим братом несколько лет проведут в интернате, что придется хоронить школьницу-сестру, что и собственная семейная жизнь не будет легкой и безоблачной… Испытаний и горя, что уготованы были для нее судьбой, с лихвой хватило бы для нескольких людей. Но героиня этого рассказа перенесла всё стойко, мужественно и с достоинством. И самое главное — после этого не очерствела душой и сердцем, всё также открыта навстречу новым чувствам и впечатлениям.

Сегодня Галина Викторовна благодарит Бога за каждый прожитый свой день, за жизненную мудрость и силы:

— Наверное, за все страдания Всевышний меня вознаградил встречей с нынешним супругом Виталием. Вот уже 24 года мы вместе, он — моя поддержка и опора. Замечательный хозяин, мастер на все руки, отличный грибник и рыбак. О лучшем спутнике я и мечтать не могла. И хозяйство досмотрит, и обед вкусный приготовит, и добрым словом подбодрит.

Двери дома Рыбалтовских открыты для гостей, родные любят собираться у них за празд-ничным столом.

— На наших семейных посиделках насчитывается человек 16-18, живем большой дружной семьей, — продолжает Галина Викторовна. — В Островках живут и мои дочки Алёна и Вероника, обе замужем, воспитывают по двое детей. Рома, Ангелинка, Настенька и Назарушка — я богатая бабушка. И, кстати, я самая счастливая, я вижу, как растут мои внуки. Частые гости у нас — и мои братья с семьями, племянники, тетя, а раза 2-3 на год приезжают к нам из Калининграда дети моего супруга от первого брака. Тимофей и Кристина уже обзавелись семьями, воспитывают Варварушку, Димку и Ромку. И для каждого в нашем доме найдется место и душевное тепло.

Принципами доброжелательности и взаимного уважения руководствуется Г.В. Рыбалтовская и в работе с подчиненными, к каждому старается найти индивидуальный подход.

— Если человеку нужно сделать какое-то замечание, то стараюсь сделать это после слов похвалы, — делится своими профессиональными секретами моя собеседница. — Тогда и горечи не останется у него от критики, да и необходимое он сделает с большим энтузиазмом и рвением. Ведь доброе слово и кошке приятно. А иногда — нужно просто постоять рядом, проконтролировать процесс.

Тонкости управления в животноводческой отрасли Галина Викторовна постигала не один десяток лет, досконально знает каждый участок производства. Уроженка деревни Петковичи Барановичского района закончила Пинский совхоз-техникум. Чуть больше года проработала заместителем председателя по подсобному хозяйству в одном из колхозов Верхнедвинского района Витебской области. Приходилось ей собирать скот у населения на территории советских республик — Латвии, России и Белоруссии. Затем была переведена на должность зоотехника-селекционера, а в скором времени грамотному и перспективному специалисту предложили возглавить зоотехническую службу колхоза. Поработать довелось лишь полтора года, но это время она вспоминает с особой ностальгией и теплотой:

— В те годы я многому научилась, а советы председателя колхоза В.В. Молодечкина помню и сегодня. «Галина, говорил он мне, выбраковку коров веди только по осени, перед постановкой на стойловое содержание. Во главу угла всегда ставь экономику, просчитывай выгоду и затраты».

Болезнь матери вынудила Галину с семьей вернуться в родную деревню. На дворе был 1991 год. В хозяйстве им дали квартиру, а на работу ее взяли заведующей фермой, к слову, самой отстающей. Отчаиваться и падать духом она себе не позволила, а, засучив рукава, взялась за дело. И через год ферма под началом Галины Викторовны вышла в колхозной сводке на передовые позиции. После чего ответственному и инициативному работнику доверили большой молочнотоварный комплекс, которым она руководила до 2000 года.

В начале двухтысячных в хозяйстве начались финансовые трудности, и уверенности в завтрашнем дне ни у кого там не было. Многие подыскивали другую работу. В поисках лучшей доли в соседний Несвижский район переехало несколько семей односельчан. Тогдашний председатель «Несвиж-ских Островок» Николай Капитонов наведался в Петковичи, чтобы навести о них справки. Зашел на комплекс к Г.В. Рыбалтовской и поразился чистоте, что там царила. В тот день Галина Викторовна и получила приглашение работать у него в колхозе.

Тоудоустроиться в «Несвижские Островки» первым решился супруг Виталий, пошел слесарем на МТК «Прости». Через некоторое время судьба снова свела ее с Н.Г. Капитоновым, поговорили, объехали все фермы и комплексы хозяйства. Выбор Галины Викторовны пал на МТК «Прости».

— Проблем там, честно скажу, было много, — вспоминает Галина Викторовна. — Зимой сдавали по 400 килограмм молока только, да и с кормами туго было. Чтобы увеличить поголовье дойного стада, пришлось открыть вторую половину комплекса, куда был определен сухостой. Постепенно показатели начали расти, дела стали налаживаться. Через пару лет по валовому удою молока обошли и МТФ «Янчицы», лучшую в хозяйстве ферму.

Конечно, нам всем это стоило большого труда и сил, мы с мужем почти жили на работе. Оборудовали комнату отдыха, где поставили телевизор, секцию, диван, электроплитку. К тому времени младшая дочь закончила 11-й класс и поступила в Барановичский колледж легкой промышленности, а у старшей уже была своя семья, вот мы всецело и отдались делу. На территории комплекса посадили и несколько березок, установили стол со скамейками — получилось отличное место для наших праздников, отмечали вместе все дни рождения. Коллектив у нас был дружным, все сплоченно работали на результат.

Отличные организаторские способности Галины Рыбалтовской не смогла не заметить и новый руководитель хозяйства Людмила Гутник. В 2010 году предложила ей перейти на должность главного зоотехника.

— Тогда я прекрасно представляла всю ответственность, которая ляжет на мои плечи с новым назначением, — говорит моя собеседница. — Очень волновалась и переживала. В первый день даже уснуть не смогла, взяла ключи и на автомобиле объехала все животноводческие фермы и комплексы, воочию посмотрела, как обстоят дела на местах. Утром снова всё объехала. И вот уже десять лет каждый день у меня начинается с утреннего объезда по такому знакомому маршруту. Я обойду каждое помещение, проконтролирую каждый кормовой стол. Трудности меня никогда не пугали, а, наоборот, лишь подогревали интерес к работе. В апреле-мае планируем на новой МТФ «Островки» ввести в эксплуатацию второе здание на 400 голов. Сейчас здесь содержится 220 коров, от которых получаем в среднем по 27 литров. Это выше показателей нашей роботизированной фермы «Макаши». Радостно становится на душе, когда видишь успешный результат своей работы.

Оксана ГРОХ.

Фото Натальи ЕРМОШЕНКО.